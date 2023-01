Apresentado com pompa e circunstância como novo reforço do Al Nassr, clube que há meia dezena de anos poucos portugueses tinham ouvido falar, Cristiano Ronaldo deu início a mais uma etapa da sua fabulosa carreira. Habituado aos grandes palcos do Mundo, enfrenta agora uma nova realidade, na qual a condição de jogador de futebol fica claramente subalternizada pelo estatuto de ‘estrela pop’.









