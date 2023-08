A participação da seleção nacional no Mundial é um marco histórico no futebol feminino em Portugal. As Navegadoras não passaram da primeira fase. Mas regressaram a casa com a certeza de terem conseguido vitórias superlativas. Não perco um segundo que seja com a estafada e obsoleta ladainha dos triunfos morais, reivindicados nos jogos com os Países Baixos e os Estados Unidos.









