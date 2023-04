As duas derrotas no espaço de poucos dias deixaram perceber que o Benfica chega a esta fase determinante da época a acusar fadiga física e mental. Os sintomas já tinham sido detetados em Vila do Conde, diante do Rio Ave, onde a vitória não disfarçou patologias evidentes de uma equipa desgastada. Mas foi frente ao FC Porto e ao Inter, ambos os jogos no cenário majestático do Estádio da Luz, que a pior versão do Benfica de Schmidt se manifestou.









