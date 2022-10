O que separa o céu e o inferno, no mundo do futebol, é uma linha muito ténue. Hoje em cima, amanhã em baixo, uma ‘quase lei’ que obedece à natureza do próprio jogo, conforme se ganha ou se perde. Vejam-se os casos de Adán e de Taremi. Um e outro viveram momentos diametralmente opostos nesta semana. O guarda-redes espanhol do Sporting teve em Marselha, seguramente, os 23 minutos mais negros da sua existência enquanto jogador de futebol.









