Marcar tês golos no espaço de seis minutos é obra. Tal como somar dez em outras tantas jornadas é feito digno de registo. Acrescentem-se duas assistências. Eis Banza no seu esplendor, líder dos marcadores e comandante supremo do melhor ataque da Liga, o do Sp. Braga, com 29 finalizações certeiras.



Nascido em Creil, França, e com nacionalidade da República do Congo, Simon Banza não se reduz, todavia, à linguagem dos números.









