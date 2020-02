Benfica resiste à pressão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na frente nada de novo. O Benfica reagiu bem à pressão colocada pelo FC Porto. O dragão dormiu durante uma noite com a cabeça na almofada da liderança da classificação da Liga.Mas ontem, ao final do dia, teve de voltar a ceder o lugar. Em Barcelos, frente ao Gil Vicente, um golo de Vinícius (melhor marcador da Liga) fez toda a diferença. Um triunfo que afasta do emblema da Luz o fantasma da crise, depois de quatro jogos sem ...