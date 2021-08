Benfica: vem aí o teste do algodão

Três vitórias nos três primeiros jogos da época são um bom indicador. Para qualquer equipa e, por arrasto, para o Benfica também. Sem deslumbrar - e isso não se pode exigir nesta fase da época -, a formação de Jorge Jesus cumpriu a preceito a ‘obrigação’ de ultrapassar um deslavado Spartak de Moscovo na corrida aos milhões da Champions; e também de vencer um esforçado Moreirense na abertura da Liga, num jogo em que até teve de superar a adversidade de jogar durante muitos minutos com apenas dez unidades. Segue-se hoje o Arouca, na Luz.Onde o emblema da águia é sempre favorito, ainda para mais com o público de volta às bancadas. A perspetiva de uma quarta vitória é verosímil, portanto. É com esse lastro, importantíssimo para cristalizar os níveis de confiança, que o Benfica quer chegar ao jogo com o PSV, na próxima quarta-feira. Porque aí, alto e pára o baile, a música será outra. Esse é o primeiro grande teste da época para os encarnados, uma tomada de pulso fundamental para a época. Não haverá margem de erro, no duplo confronto com o vice-campeão da Holanda, em forma de play-off. Que na verdade deveria chamar-se play-in. Passando este obstáculo, o Benfica pode respirar fundo e encher o peito para a época. E, mais importante de tudo, fica afastado o fantasma de uma crise desportiva no pós-vieirismo. Porque quando a bola entra e os triunfos acontecem, até as bombas que rebentam aos pés parecem de repente transformar-se em fogo de artifício. Eis um fundamento primário do futebol.