A revelação das escutas do processo ‘Cartão Vermelho’ tem dado um imprescindível contributo para a clarificação de um período nebuloso da história do Benfica.Essencialmente do Benfica, mas também de um certo ‘modus operandi’ dos bastidores do futebol português. Obviamente no meio do procedimento, a que muitos chamam voyeurismo, há detalhes que não passam de conversas de vão de escada, com pouco ou nenhum interesse processual.