O nome é António Silva. Mas no passado sábado à noite, no Estoril, poderia atender por António… salva. Porque na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. O defesa-central, com um golo providencial no tempo de compensações e um corte junto à sua baliza a evitar o empate na última jogada do jogo, tirou o Benfica de grandes apertos.









Ver comentários