No próximo dia 20 de agosto passam-se 20 anos sobre a data da estreia de Cristiano Ronaldo na seleção nacional. Nesse dia, Portugal jogava no Cazaquistão um jogo de preparação, que ganhou por 1-0. Quando celebrar a efeméride, e faltam menos de dois meses, CR7 terá no currículo 200 jogos feitos de quinas ao peito, pela seleção A.









