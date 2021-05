A vitória do Sporting sobre o Boavista poderia ser a crónica de um campeão anunciado. A formação de Rúben Amorim foi igual a si mesma no jogo do título. Um futebol contido, com assinatura de uma equipa que não marca muitos golos, mas também que raramente se descompõe na retaguarda e, por isso, é difícil de bater. Com duas jornadas por realizar, o Sporting garantiu a tranquilidade de poder jogar com o Benfica ...