Os dois golos de Darwin Núñez marcados ao Santa Clara - corpo da vitória do Benfica conseguida com uma reviravolta no marcador - confirmam o excelente momento de forma do avançado uruguaio de 22 anos. Os números, como o algodão, não enganam: 15 finalizações certeiras nas últimas doze partidas. Um movimento em contraciclo com a dinâmica da equipa.