O ‘hat-trick’ de Darwin Núñez, na vitória gorda do Benfica em Famalicão (4-1), foi uma espécie de ponto de exclamação. Um grito de Ipiranga do avançado uruguaio de 22 anos, que chegou ao Benfica no ano passado. Há pouco mais de duas semanas, no Estádio Nacional, em jogo com a Belenenses SAD, Darwin também marcou três golos.