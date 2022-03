Com o bis averbado no jogo com o Vitória de Guimarães, Darwin Núñez chegou aos 20 golos na Liga. E conseguir duas dezenas de finalizações certeiras em 24 jornadas é obra. Em Portugal, e também no contexto europeu, onde o avançado uruguaio é o sexto melhor marcador dos campeonatos, sendo que tem menos jogos realizados do que qualquer um dos cinco jogadores que o precedem.