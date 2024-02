Os dois golos marcados ao Vizela, expressão máxima de um jogo onde também produziu duas assistências, são uma espécie de resgate para David Neres, dentro do plantel do Benfica. O feito não garante a salvação da época para o extremo brasileiro de 26 anos. Mas obriga o treinador Roger Schmidt, que nunca o levou demasiado a sério (como faz, por exemplo, com João Mário), a olhá-lo de outra maneira.









