Decisões à flor da pele

Da marca de onze metros o Benfica esbanjou a possibilidade de regressar ao topo da classificação. Jogou antes do FC Porto e isso bastaria para retomar a dianteira, em caso de vitória.Se logo a seguir o rival ganhava ou não o seu jogo com o Rio Ave (com possibilidade de relegar de novo os encarnados para a segunda posição), isso já seriam outras contas. Certo é que o Benfica falhou. E acumulou o décimo ponto perdido nos ú...