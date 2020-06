Deram-se mal com o teletrabalho

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Benfica e FC Porto, ou FC Porto e Benfica para quem olha para estas coisas com pacóvios preciosismos, regressaram ao campeonato, depois da chamada fase de confinamento do futebol, tal como o tinham deixado: a perder pontos.Sim, é verdade, em qualquer jogo de futebol há sempre duas equipas. E a tendência resvala sempre para a desvalorização do mérito de quem é normalmente tido como parceiro de ocasião. Famalicão e Tondela ...