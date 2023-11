Um dérbi em casa quatro dias depois de um terramoto é o melhor que poderia acontecer a Roger Schmidt. De orgulho ferido e contas por acertar com a própria identidade, técnicos e jogadores do Benfica querem entrar em campo o mais rapidamente possível para lavar a face. E deitar para trás das costas o pesadelo de San Sebastián, que no fundo é o paradigma de toda uma lastimável campanha na Champions.









Ver comentários