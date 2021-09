Se hoje mesmo tivesse de haver uma escolha do melhor jogador em ação na Liga portuguesa, a preferência dificilmente fugiria a Luis Díaz. O avançado colombiano do FC Porto está, provavelmente, no ponto mais alto da carreira.Não são apenas os cinco golos apontados no campeonato – e que fazem dele o melhor marcador da competição – que dão lastro ao excelente momento de forma.