Não é justo dizer-se que o FC Porto viaja às costas de Luis Díaz neste campeonato.O pelotão de Sérgio Conceição tem excelentes jogadores no plantel, alguns deles até em subaproveitamento - atente-se na situação de Jesús Corona - e por isso há mais gente a carregar a equipa. Mas dificilmente a formação azul-e-branca estaria neste momento no lugar onde está, leia-se no topo da classificação da Liga, sem a genialidade do excelente colombiano de 24 anos.