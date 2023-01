A estrela Enzo, agora sim, está de volta

Enzo Fernández voltou às grandes exibições nos Açores, com natural reflexo na prestação global do Benfica. O médio que Rui Costa foi buscar à Argentina, no verão passado, terá inevitavelmente de ser eleito a figura da Liga portuguesa na primeira metade do campeonato. Pelo valor individual como jogador, mas acima de tudo pelo acrescento que garante à dinâmica da equipa, que imediatamente se ressentiu quando o sul-americano andou a ressacar da embriaguez emocional pós-Qatar, provocada pela bebedeira do título mundial e da consagração como melhor jogador jovem do torneio.









