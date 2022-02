Do pé direito de Vitinha saiu um dos momentos altos da 21ª jornada. Decorriam 54 minutos de jogo e o FC Porto continuava encalhado em Arouca. Após passe de Fábio Vieira, a bola chega redondinha ao apoio canhoto do camisola 20 dos dragões. É nesse momento que o génio se solta. Dá um toque para dentro, à procura do pé preferencial, tira um adversário do caminho, e ainda a uns bons cinco ou seis metros da linha de grande área lá vai disto.