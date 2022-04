Fábio Vieira tem a inteligência dos velhos sábios". Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto, sintetiza de forma exemplar a qualidade do médio nascido em Santa Maria da Feira há 21 anos. Porque na verdade é disso que se trata. Não é comum ver um jogador com tamanho sentido geográfico do jogo e com tão tenra idade ao mesmo tempo.









