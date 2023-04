Ponto prévio: a seleção nacional é, por definição, um agregador do espírito de unidade do País. Não quer isto dizer que seja um espaço acima da crítica, espécie de vaca sagrada. Bem pelo contrário. Mas merece o respeito de todos nós. Quem não está com a Seleção não deve dar-se ao incómodo de ir a um estádio de futebol para assobiar jogadores com a camisola das quinas vestida.









Ver comentários