Figura desportiva do ano… em maio

Sérgio Conceição é a figura maior da época futebolística. Com o campeonato no bolso e a Taça de Portugal à mercê, com todo o respeito que é devido ao Tondela, o treinador do FC Porto emerge como símbolo maior das conquistas do clube azul-e-branco nesta época.



Poderíamos falar da genialidade de Luis Díaz na primeira parte do campeonato, da importância do infindável de Pepe dentro e fora do campo, da consistência de Uribe, da emergente exuberância de Vitinha, da revelação de uma nova estrela na baliza como é Diogo Costa, da vital importância (em múltiplos sentidos) de Taremi, do talento de Otávio, do crescimento de Pepê, da explosão de Evanilson, eventualmente até do quão fundamentais em determinados contextos foram jogadores como Fábio Vieira, Zaidu ou outros.









