Não é Luis Díaz. Nem poderia ser. Mas às vezes dá ares do colombiano, na forma como verticaliza o jogo e parte para cima do adversário direto, procurando o um-a-um que desequilibra e não raras vezes até desmoraliza. Galeno, 24 anos, extremo do FC Porto nascido em Barra da Corda, localidade do estado brasileiro do Maranhão, tem esse acrescento que encanta plateias e convence treinadores: joga para a frente, corre para a área, procura a baliza, promete o golo.