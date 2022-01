Gorby Jean Batiste, médio de 19 anos francês, foi o herói improvável da equipa do Sp. Braga em Alvalade. E foi também a prova de como há momentos, no futebol, em que os planetas se alinham de forma rara. Vejamos: Gorby tinha apenas 129 minutos de jogo feitos na Liga, esta época.Do alto da tribuna, onde assistiu ao jogo por estar a cumprir suspensão, Carlos Carvalhal viu, nos instantes finais do duelo com o Sporting, que Ricardo Horta já deitava os bofes pela boca e chegava atrasado às marcações.