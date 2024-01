Sair como figura maior de um jogo em que a própria equipa ganha com goleada, sem ter ‘molhado a sopa’, é raro elogio para um ponta de lança. Aconteceu com Viktor Gyokeres, na mão-cheia com que o Sporting despachou o Estoril, na última sexta-feira. O avançado sueco não marcou qualquer golo. E isso, noutro contexto, seria um vestígio de crise.









Ver comentários