As vitórias claras e expressivas do Sporting (nova chapa 5 ao Sp. Braga) e Benfica (3-0 no recinto do Arouca) mostram de forma inequívoca que naquelas duas equipas há vida para lá de Porro e de Enzo. Obviamente, teremos de aguardar mais algum tempo para perceber, de forma continuada, o impacto das saídas de tão influentes jogadores.









Ver comentários