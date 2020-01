Insustentável leveza do Sporting

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A fragilidade da equipa do Sporting ficou sublimada no clássico realizado no domingo passado, em Alvalade. De uma forma geral os leões não jogaram mal, não foram inferiores ao FC Porto, tiveram mais oportunidades de golo… mas perderam o jogo.Por culpa de dois erros defensivos em lances nos quais os dois avançados portistas pouco tiveram de se esforçar para marcar. A isto se chama inconsistência. Desta forma a formaçã... < br />