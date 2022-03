Islam Slimani marcou os três últimos golos do Sporting na Liga. Com isso, os derradeiros quatro pontos conquistados pela equipa leonina tiveram marca direta do avançado argelino de 33 anos. Que assim dá, desde já, despacho à questão da utilidade da sua contratação.Sim, é verdade que o ‘modus operandi’ do futebol de Rúben Amorim, com Slimani em campo, é ligeiramente diferente daquele que nos habituámos a ver.