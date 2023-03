Na melhor época da carreira, João Mário surpreende a cada fim de semana que passa. Ou antes, a cada jogo que faz, pois também na Champions habita o top 5 dos jogadores com mais elevadas prestações ao longo da temporada. Dele já disse Roger Schmidt que faz jogar melhor os companheiros que o rodeiam. O que não é propriamente uma descoberta ou uma novidade, pois essa capacidade de ‘fazer acontecer’ sempre foi um dos aspetos mais distintivos do médio do Benfica.









