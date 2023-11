O dérbi de domingo à noite consagra João Neves como a quintessência do novo líder do campeonato. Aos 19 anos, feitos há poucas semanas, o médio do Benfica desmente a idade em cada toque na bola, em cada solução que encontra no xadrez do jogo, em cada decisão que toma em prol do coletivo. O corpo franzino, o rosto imberbe e os modos de menino ajudam a alimentar essa ilusão.









Ver comentários