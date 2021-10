Nasceu no Brasil há 27 anos. Mas no passaporte carrega também a palavra Portugal. Um apelido que coincide com o destino escolhido em 2018, quando trocou o Anápolis, clube da cidade com o mesmo nome no estado de Goiás, pelo Portimonense.Samuel Portugal Lima chegou então para a equipa de sub-23 e desde aí mostrou excelentes atributos para a função, com exibições consistentes e paradas de relevo.