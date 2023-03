O golo mágico de Nuno Santos, frente ao Boavista, é o momento supremo desta jornada. E promete ser, também, uma das finalizações mais espetaculares da época, candidato natural ao prémio Puskás (golo do ano). É um gesto de inspiração pura, com uma tomada de decisão instantânea. E que, curiosamente, até resulta de uma omissão dos recursos do jogador do Sporting - a incapacidade de rematar de forma eficiente com o pé direito, como a jogada pedia.









