A cara de menino é apenas uma ilusão no corpo de um senhor jogador. João Neves é, nesta parte final da época – e que por isso mesmo é também a mais decisiva –, a estrela emergente do futebol do Benfica.



Ao afirmar-se como titular indiscutível da equipa, o jovem médio dá despacho à previsão de um fabuloso destino que lhe está reservado.









