A jogada de David Neres que valeu o golo da vitória (à) justa do Benfica sobre o Estoril, no passado fim de semana, é definidora. Passa pelo meio de dois adversários, bola coladinha ao pé esquerdo, vai à linha de fundo e cruza, agora a preceito, agora com o pé destro, para a cabeça de Otamendi. Um lance de classe.









