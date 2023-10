Com um apuramento-canhão, a seleção nacional garantiu a presença no Euro 2024. Fê-lo num grupo no qual a segunda e a terceira equipa mais cotada, Eslováquia e Bósnia, ocupam o 48.º e o 63.º lugares no ranking FIFA (25.º e 31.º entre as seleções europeias). Isto num contexto em que os dois primeiros classificados garantem o carimbo no passaporte para a fase final.









