Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Se Bruno Lage estivesse a bordo do Titanic naquela que foi a primeira e última viagem do transatlântico afundado em 1912, seria dele a batuta de maestro da orquestra. É para essa cinematográfica imagem que remete a desastrada intervenção do treinador do Benfica após a derrota com o Santa Clara.Porque não há outra forma de explicar o seu comportamento na noite da passada terça-feira. Estranhar e ver fantasmas numa pergunta ...