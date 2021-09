O apuramento para fase de grupos da Liga dos Campeões e as seis vitórias nas primeiras seis jornadas da Liga foram a melhor ação de pré-campanha que o agora candidato Rui Costa poderia ter, na corrida (que tende a ser uma descontraída caminhada) à presidência do Benfica. No futebol, a lei da bola que entra ou não entra sobrepõe-se a todas as restantes.