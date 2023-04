O melhor Trincão da época apareceu subitamente no Jamor. Os três golos que marcou – primeiro hat trick da carreira – seriam suficientes para proporcionar um triunfo tranquilo sobre o Casa Pia. Mas uma defesa ‘gruyère’ do Sporting deu uma inesperada emoção ao jogo. O que tornou ainda mais valioso o feito do avançado de 23 anos nascido em Braga.









