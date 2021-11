Numa semana em que o futebol português voltou a ser sacudido por vagas de suspeição, devido a negócios suspeitos que potenciam enriquecimentos ilícitos, fugas aos fisco e outras ilegalidades escabrosas, as boas notícias vieram, como não poderia deixar de ser, de dentro das quatro linhas.A uma jornada do fim da fase de grupos da Liga dos Campeões, as três equipas nacionais mantêm-se vivas na competição.