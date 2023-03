Há uma velha anedota no mundo do futebol, segundo a qual um treinador, perante as dificuldades sentidas pela sua equipa em chegar ao golo, se vira para um dos seus adjuntos e diz: "Avisa o Zé, aí no banco, que ele vai entrar". Ao que o adjunto lhe replica: "Mas, míster, o Zé está em campo a jogar". Reação rápida do treinador: "Então grita para dentro do campo que ele tem de sair.









