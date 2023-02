O toque de classe com que fez passar a bola por Adán, no caminho desta para o golo que ‘selou’ a vitória do FC Porto em Alvalade, foi definidor. Pepê, brasileiro de 25 anos, tem toque que faz lembrar um jogador de futsal.



Mas uma quadra de um pavilhão seria espaço pouco adequado para tamanha capacidade de criar e de correr com a redondinha nos pés.









