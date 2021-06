Num grupo destes, se me disserem que Portugal sai na fase de grupos, não ficaria surpreso.” A frase de José Mourinho, proferida antes do jogo de ontem, quase soava a blasfémia.Hoje, as mesmas palavras, conjugadas com a vergonha do resultado, fazem do treinador da Roma um mestre da análise. Sejamos frios, nem tanto ao mar nem tanto à terra.