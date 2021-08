Pote: a bola até parece agradecer

O melhor marcador da temporada passada começou a época com o aquecimento feito. Pote, ‘petit nom’ de Pedro Gonçalves, já tinha marcado um grande golo na Supertaça, frente ao Sp. Braga, contributo inestimável para a vitória do Sporting por 2-1.Na primeira jornada do campeonato, frente ao Vizela, não fez por menos: um bis com o seu fabuloso pé direito, na forma de dois pontapés teleguiados. Na pantalha, quando se vê e revê a repetição dos lances, a bola até parece agradecer, antes de se colar à rede, a quem a trata assim.