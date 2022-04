Taremi teve a sua pequena ‘vendetta’ pessoal no jogo com o Portimonense. Após marcar o primeiro de três golos, colocou o dedo indicador frente aos lábios, num gesto universalmente conhecido como sendo de ‘mandar calar alguém’. Toda a gente percebeu. Aos que o acusam de ser um batoteiro, Taremi respondeu com golos.









