O excelente final de ciclo de Rafa no Benfica está a deixar os adeptos do clube com um estranho sentimento que poderíamos definir como saudades do futuro. Basta olhar para os números do avançado nos últimos jogos, nos quais tem sido determinante na série de sete vitórias de forma consecutiva em diversas competições: quatro golos e seis assistências.









