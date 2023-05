Rafa não foi o melhor jogador em campo no duelo do passado sábado entre o Benfica e o Sp. Braga, no Estádio da Luz. Essa coroa foi parar à cabeça do companheiro Neres, pela dinâmica aplicada ao longo dos 90 minutos. Mas Rafa foi o mais decisivo. Aquele que, no momento certo, fez a diferença, com um golo que valeu uma vitória, numa vitória que pode valer um título.









