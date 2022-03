A incrível correria de Rafa com a bola nos pés, ao longo de 80 metros, que terminou com o primeiro golo do Benfica no jogo com o Estoril, fica para a história deste campeonato. Ou até para lá disso. É um lance genial e raro. E que define um jogador. Se porventura fosse ocultada a identidade do autor da façanha, o primeiro suspeito que nos ocorreria, num lance assim, seria Rafa.